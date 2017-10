Pyhäselän kirkossa järjestetään Suomalaisuuden siivin -konsertti sunnuntaina 8. lokakuuta kello 16. Konsertissa esiintyvät laulaja Jarmo Kuittinen, huilisti Auli Kostamo, viulisti Liisa Karhu ja pianisti Miina Hiltunen.

Tilaisuudessa kuullaan suomalaisia klassikoita tuoreina sovituksina, ja mukana on myös musiikkia Pohjois-Karjalasta. Suomalaisuuden siivin -konsertti on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma on maksullinen.