Tieto tulkkauspalveluiden kilpailutuksesta ei ole tavoittanut puhevammaisia

Kelan tulkkipalveluiden kilpailuttaminen on herättänyt viime kuukausina paljon arvostelua.

Kela rajasi ensimmäistä kertaa sopimuskumppanien määrää eli kaikkia tarjouksen jättäneitä ei hyväksytty mukaan. Jopa neljännes tulkkien ammattikunnasta on jäämässä työttömäksi. Lopettamisuhan alla on 18 yritystä.

Kela on alan ainoa suurostaja, jolta saadut tulot kattavat 95 prosenttia yritysten liikevaihdosta.

Siinä missä viittomakielinen yhteisö on vastustanut muutoksia kovaäänisesti, puhevammaiset eivät ole juurikaan kommentoineet tilannetta.

Tämä johtuu Tulkkaus ILONAn puhevammaisten tulkin Kati Nevalaisen mukaan siitä, että tieto ei ole tavoittanut puhevammaisia.

- Kela tiedottaa palvelusta ja muutoksista vain internetsivuillaan. Osa tiedotteista on saatavilla myös viitottuna, mutta se ei auta puhevammaisia. Suurella osalla puhevammaisista ihmisistä on vaikeuksia puhumisen lisäksi myös lukemisessa. Vain osalla heistä on käytössään tietokone, ja tiedon löytäminen Kelan sivuilta on heille haasteellista, Nevalainen kommentoi.

Kelan etuuspäällikön Niina Järviön mukaan muutoksista tiedotetaan marraskuun aikana.

- Kaikille tulkkauspalvelun asiakkaille lähetetään tieto muutoksista kirjeitse.