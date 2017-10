Vapaapäivä, eikä mitään tekemistä? - katso maakunnan lauantaimenot

Jos et vielä tiedä, mihin tänään lauantaina suuntaisit, niin älä huoli: myös tänä viikonloppuna Pohjois-Karjalassa riittää tekemistä.

Jos tekee mieli ostoksille, on erilaisia syysmyyjäisiä ja kirpputoreja myös tarjolla. Kontiolahdella Mönnin kylätalolla järjestetään perinteiset syysmyyjäiset, Uimaharjun koululla kierrätys- ja kirpputoripäivä ja Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla kirpputoripäivä.

Vanhusten viikon kunniaksi Rääkkylän koulukeskuksessa esitetään Vanhusten viikon teatteriesitys. Näytelmä on Louhi-teatterin esittämä Kiitos kirjeestäsi. Samassa tapahtumassa julkistetaan myös vuoden seniori. Näytelmä alkaa kello 13.

Joensuussa yhteiskoulun lukio juhlii 110-vuotisjuhlaa Carelia-salissa. Juhla alkaa kello 13 ja kestää 14.45 saakka.

Itä-Suomen koulussa on puolestaan Syysrieha, jossa on monenlaista ohjelmaa, kun koulun yrittäjyyskurssi ja vanhempainyhdistys järjestävät toiminta- ja esittelypäivän. Päivän aikana koululla on erilaisia toimintapisteitä, kuten robotiikkaa, askartelua, kokeellista biologiaa, kasvomaalausta, kaverikoiria, herkkuonnenpyörä ja pomppulinna.

Lisäksi päivän ohjelmassa on kello 12 Suvenlahtiseuran venäläinen tanssiesitys ja klo 12.30 Koripallo-ottelu oppilaat vs. yrittäjät. Ottelun järjestää Pohjois-Karjalan nuoret yrittäjät yhdessä Katajan koripalloilijoiden Ilari Seppälän ja Johannes Lasaroffin kanssa. Osa toimintapisteitä on maksuttomia, osasta peritään pieni maksu.

Urheilun puolella on useita kilpailuita. Joen Liitokiekossa kisataan seuramestaruudesta Lykynlammen frisbeegolfradalla. Kisat alkavat kello 9.30 ja kestävät koko päivän.

Kolilla puolestaan juostaan Vaarojen maraton. Juoksuhirmut ylittävät Kolin vaaroja koko päivän ajan, sillä matkat ovat pitkiä: suosituin sarja on 42,5 kilometrin matka. Muut sarjat ovat 13,5 kilometriä, 86 kilometriä ja 130 kilometriä.

Retki-sarjalaiset starttasivat jo aamulla kello 7, että ehtivät ennen pimeää takaisin.

Jos Vaarojen maraton tuntuu liian kunnianhimoiselta, on maakunnassa tarjolla myös lyhyempien matkojen tapahtumia ja kilpailuita: Lieksassa juostaan Sisu-hölkässä Reposärkän 7,2 kilometrin mittainen lenkki. Juoksu alkaa kello 14.

Särkivaarassa juostaan puolestaan Särkivaara-hölkkä, jossa on useita eri mittaisia matkoja. Tapahtumaan tulee ilmoittautua kello 12:een mennessä.

Kiteellä kilpaillaan offroadissa. Suurin luokka lähtee matkaan kello 10.30.

Lisää tapahtumia Karjalaisen meno-infossa.