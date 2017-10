Maitotilallisen palkka ei tule helpolla - "Yksi vasikka maksaa ainakin 1 500 euroa ennen kuin se alkaa tuottaa"

Marko ja Anu Manninen ovat olleet maitotilallisia vuodesta 2002 lähtien, jolloin Tohmajärven Tikkalassa sijaitsevalla sukutilalla tehtiin sukupolvenvaihdos. Työ on nykytekniikankin avulla raskasta ja sitovaa, palkka ei tule helpolla.

– Jos tuotteelle eli maidolle saisi itse määrätä hinnan, emme tarvitsisi minkäänlaista tukea. Mutta näinhän emme voi tehdä.

Mannisten mielestä maitolitrasta ei makseta tuottajalle riittävästi. Kaikki mikä maidon myynnistä tulee, se myös menee maidon tuottamiseen, sillä tuotantokustannukset kasvavat jatkuvasti ja maidon myyntihinta vastaavasti laskee.

– Viivan alle jää nykyisin vähemmän kuin ennen.

– Olemme laskeneet, että yksi vasikka tulee maksamaan ainakin yli 1 500 euroa ennen kuin siitä tulee lehmä ja se alkaa tuottaa maitoa. Aikaa siihen kuluu noin kaksi vuotta.

– Ja voi vain kuvitella, millaiset tappiot tulevat, ja turhaa työtä on tehnyt, jos vasikalle sitten jossain vaiheessa tapahtuu jotakin.

Nykyisin kaiken pitää olla suurta. Sen ovat Mannisetkin havainneet.

– Laajennuspaineita on, vaikka navetan pyörittäminen nykyisellä lehmämäärällä on helppoa. Meidän pitäisi rakentaa toinen, huomattavasti isompi navetta, ainakin kolminkertaistaa nykyinen 65 hehtaarin peltoala ja ostaa uusia koneita. Se olisi aikamoinen investointi, Marko Manninen luettelee.

– Ei meillä tällä hetkellä ole laajennushaluja. Tällä elämme nyt. Tuon nuorisonkaan ajatuksista ei ole varmuutta, haluaako heistä joku varmuudella tilalle jatkajaksi, kolmen lapsen äiti miettii.

– Näkisin, että tässä markkinatilanteessa meillä on sopiva karjakoko, eikä meillä ole haluja lähteä suurentumaan monisatapäiseksi karjaksi. Näillä resursseilla tämä kokonaisuus on hallittavissa ja voimme taata, että maidon laatu säilyy hyvänä, isäntä jatkaa. Toki vaakakupissa painoi myös maitolitrasta maksettava hinta. Tosin nykyisin, kun kilpailu on alalla niin kovaa, hinnoissa ei järin suuria eroja ole.

– Maitolitralta taidamme saada tällä hetkellä noin 0,25 senttiä keskimääräistä enemmän. Maitolitrasta maksetaan noin 38 senttiä, Marko Manninen paljastaa.

Koko matinea-artikkeli tilaajille: Skool kylmälle maidolle! - lue laaja artikkeli maidon matkasta kiteeläisperheen pöytään