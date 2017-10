Lupajonossa jo liki 300 malminetsintähakemusta

Malminetsintä: Kulta, skandium ja timantit kiinnostavat taas ulkomaisia yhtiöitä Itä-Suomessa. Vastuullisen etsinnän kriteerien käyttöönotosta ei ole vielä sopua.

Malminetsinnän lisääntyminen on kiihtynyt tänä vuonna Suomessa. Kymmenkunta uutta ulkomaista etsintäyhtiötä on aloittanut tutkimukset. Yhteensä aktiivisia etsintäyhtiöitä on liki 50, kertoo Savon Sanomat.