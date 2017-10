Ylilääkärit: Säästöt uhkaavat kuihduttaa Pohjois-Karjalan keskussairaalan toiminnan - lue kannanotto kokonaisuudessaan

Joukko Pohjois-Karjalan keskussairaalan ylilääkäreitä ilmaisi viikonvaihteessa huolensa huolensa Siun soten taloussäästöistä, jotka heidän mukaansa uhkaavat kuihduttaa sairaalan toiminnan.

Sunnuntain Karjalaisessa julkaistussa, kuntapäättäjille osoittamassaan avoimessa kirjeessä, ylilääkärit muistuttavat, että jos hoitoa ei ole saatavana, potilaat hakeutuvat hoitoon muualle. Jos tarvittavia toimenpiteitä ei Joensuussa pystytä tekemään, potilaat hakeutuvat hoitoon muualle. Lasku tulee kuitenkin Siun soten maksettavaksi. Tämä on ongelmallista kahdessakin suhteessa. - Ensinnäkin Pohjois-Karjalan keskussairaala on tilastojen mukaan erittäin kustannustehokas, joten lasku on täällä lähes poikkeuksetta pienempi kuin muissa sairaaloissa. Toiseksi muualla tehdyistä toimenpiteistä raha karkaa muualle eikä jää omaan maakuntaan, tehohoidon ylilääkäri Matti Reinikainen muistuttaa. Lisää aiheesta tilaajille täällä.

Ylilääkäreiden kannanotto on luettavissa kokonaan alla:

Olemme syvästi huolissamme siitä, että Siun soten nykyinen säästövimma uhkaa kuihduttaa Pohjois-Karjalan keskussairaalaa ja koituu pidemmällä tähtäimellä hyvin kalliiksi. Pohjois-Karjalan keskussairaala on viime vuosina ollut maan tuottavin keskussairaala. Täällä on siis tehty töitä pienemmin kustannuksin kuin missään muualla. Laadusta ei kuitenkaan ole tingitty.

Jotta koko Siun sote pysyisi talousarviossaan, vaaditaan keskussairaalaltakin lisäsäästöjä. Henkilökuntaa on patistettu lomille ja loppuvuoden toimintaa aiotaan supistaa, vaikka erikoissairaanhoito on pysynyt tiukassa budjetissaan. Ennakkotietojen mukaan ensi vuodelle on tulossa entistäkin niukempi talousarvio.

Lisäsäästöjen vaatiminen tuo monia seurauksia ja uhkakuvia keskussairaalan ylle.

Ensiksikin, toiminnan supistaminen on hyvin lyhytnäköistä. Jos hoitoon ei pääse sujuvasti, yhä useammat potilaat hakeutuvat valinnanvapauttaan hyödyntäen hoitoon muualle. Meidän maksettavaksemme tulee joka tapauksessa lasku, joka on kalliimpi kuin omassa sairaalassa annetun hoidon hinta.

Toiseksi, uutiset säästökampanjoista ja pelot toiminnan supistumisesta kantautuvat muualle nopeasti. Jos sairaalan hyvä maine kärsii, käy osaavien erikoislääkärien rekrytointi vaikeaksi.

Kolmanneksi, koko maakunnalle äärimmäisen arvokkaan laajan päivystyksen ylläpitäminen edellyttää hyvää erikoislääkärimiehitystä. Jos omia lääkäreitä ei ole riittävästi, joudutaan turvautumaan kalliisiin ulkopuolisiin päivystäjiin.

Halutaanko maakunnassa säilyttää vahva ja monipuolisesti toimintakykyinen keskussairaala? Jos halutaan, niin sairaalan toimintaan tulee panostaa voimakkaasti lisää. Väestölle pitää tarjota sujuva pääsy laadukkaaseen hoitoon omaan keskussairaalaan.

Vai sallitaanko kehityskulku, joka johtaa sairaalan toiminnan supistumiseen? Silloin seurauksena on hoidon laajuuden ja tason lasku. Laki kuitenkin takaa ihmisille oikeuden tarpeelliseen sairaanhoitoon. Niinpä oman erikoissairaanhoidon vähentäminen ei säästä rahaa vaan koituu kalliimmaksi – hoidot siirtyvät muualle, mutta joudumme maksamaan myös muualla annetun hoidon. Liika säästäminen aiheuttaa rahan valumisen maakunnan ulkopuolelle.

Suosituksemme Pohjois-Karjalan kuntapäättäjille on, ettei keskussairaalan resursseja ei tule karsia, vaan niitä pitää vahvistaa. Laatikaa ensi vuodelle realistinen budjetti, joka ottaa huomioon kustannustason nousun ja mahdollistaa laadukkaan toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen.



Allekirjoittajina ovat Pohjois-Karjalan keskussairaalan ylilääkärit

Jaana Fraser, naistentaudit ja synnytykset

Jukka Heikkinen, sisätaudit

Tanja Hulmi, vatsaelinkirurgia

Kai Immonen, reumataudit Marika Jantunen, lastenneurologia

Olli-Pekka Kaustio, nuorisopsykiatria

Ulla Kaustio, neurologia

Anu Kinnunen, psykiatria

Jukka Kokkonen, korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Janna Lindroos, psykiatria

Antti Liuska, psykiatria

Heljä Mäki-Kokkila, psykiatria Tiina Reijonen, lastentaudit

Matti Reinikainen, tehohoito

Liisa Sailas, syöpätaudit

Sakari Syväoja, anestesiologia Helena Tiainen, ylihammaslääkäri

Johanna Turtiainen, kirurgia Hilve Turunen, plastiikkakirurgia Satu Wastimo, ihotaudit