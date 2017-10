Oikaisu: Kuutamolla-tapahtuma on Pogostan Sanomien ja ilomantsilaisten yritysten yhteinen tempaus

Karjalainen 7.10.2017: Kuutamolla-tapahtuman järjestäjä oli väärin lehdessä. Kuutamolla-tapahtuma on Pogostan Sanomien ja ilomantsilaisten yritysten yhteinen tempaus, jota on järjestetty syksyisin vuodesta 2011 alkaen. Pogostan Hovin hotelliyrittäjän oikea nimi on Arja Heimonen.