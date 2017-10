Kontiolahden päättäjät jalkautuivat Jakokoskelle

Kontiolahden kunnanvaltuutetut kokoustivat maanantaina Jakokosken liikuntahallilla Jakokosken kyläyhdistyksen kutsumina.

Eniten keskustelua herättivät liikenneturvallisuusasiat. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys saatettiin valtuustolle vain tiedoksi, mutta valtuusto päättikin viedä sen vielä kunnanhallituksen "märehdittäväksi". Suunnitelmaan lisättiin myös Anne Romppasen (kok.) esittämä ponsi Varparannan koulun alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kokouksessa hämmästeltiin myös sitä, miksi suunnitelmasta ei ole järjestetty keskustelutilaisuuksia.

Kunnan talousjohtaja Pauliina Pietikäinen kertoi, että alun perin 1,5 miljoonan euron alijäämä on kohentumassa 0,7 miljoonan euron alijäämäksi. Kunnan työllisyystilanne on melko hyvä, ja asukasluku on pienessä kasvussa.