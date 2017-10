Äänikirjat ovat olleet markkinoilla jo vuosikymmeniä, mutta ne ovat jääneet pienehkön kuluttajaryhmän sisäiseksi kirjallisuuden kuluttamiskeinoksi. Tähän saakka. Nyt näyttää siltä, että suuri yleisö on löytämässä ne kertarytinällä.

Äänikirjat ovat lisänneet suosiotaan räjähdysmäisesti. Suurimmalla markkina-alueella, Yhdysvalloissa, vuosittainen äänikirjojen myynti kasvoi viime vuonna yli 30 prosenttia 1,8 miljardiin euroon.

Suomen Kustannusyhdistyksen mukaan Suomessa digitaalisten äänikirjojen myynti kolminkertaistui edellisvuodesta 1,4 miljoonaan euroon.

Suuria tekijöitä myynnin kasvussa ovat kirjallisuuden suoratoistopalvelut, jotka ovat rynnineet markkinoille parin viime vuoden aikana.

Ruotsissa nuori ja nopeasti kasvava äänikirjayritys Storytel osti viime vuonna maan vanhimman ja arvostetuimman kustantamon, Norstedtsin. Storytelin asiakasmäärä ja ­äänikirjamyynti Ruotsissa kasvoivat samaan aikaan vauhdilla. Matka jatkui maailmalle ja myös Suomeen, jossa yritys on aloittanut yhteistyön Otavan kanssa.

Runsas vuosi sitten Suomen markkinoilla aloitti myös ruotsalaisen Bonnierin omistama BookBeat. Bonnierin konserniin kuuluu myös perinteikäs Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Samantyyppistä palvelua on jo pitempään tarjonnut myös Elisa Kirja, joka myy kirjoja yksittäin kiinteähintaisen kuukausipaketin sijaan.

Äänikirjapalveluiden suosiota selittää BookBeatin kehittämispäällikön Sari Forsströmin mukaan käyttäytymiskulttuurin muutos.

- Suurimmalla osalla on älypuhelin, jolla äänikirjan toistaminen on helppoa. Musiikki ja televisio ovat suoratoiston edelläkävijöitä, ja suoratoistokulttuuriin tottuneille ihmisille BookBeatin kaltaisia palveluita on helpompi tarjota.