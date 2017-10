Kiteen kunnanhallitus: Siun soten budjetti saa ylittyä vain prosentilla

Kiteen kaupunginhallituksen maanantaina tekemän linjauksen mukaan Siun soten ensi vuoden budjetti saa kasvaa keväällä hyväksytystä 559,67 miljoonasta eurosta enintään prosentin verran. Tarkasti ottaen kokousedustajaa evästetään, että korotusvara on 0–1 prosenttia.

Hallitus hyväksyy budjetin kasvun ehdolla, että koko maakunta on saman korotuksen kannalla.

Ehdoksi kaupunginhallitus asettaa sen, että määrärahan korotus käytetään Kiteellä lääkärin akuuttivastaanoton lisäämiseen ”sovitulla tavalla”.

Toinen ehto on, että koko Siun soten alueella tehdään palvelurakenneuudistus, joka Kiteellä on tehty jo aiemmin.