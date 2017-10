Näin jäähdytetyn ladut lumet säilötään kesän yli: sahajauhoa ja taktisia sijainteja

Kontiolahden ampumahiihtostadionilla avataan jäähdytetty latu tämän viikon torstaina kello 10. Käytössä on aluksi 2,2 kilometrin latu helpossa maastossa. 1,5 kilometrin osuudella on jäähdytyskoneisto lumen alla ja lisäksi 700 metrin matkalla on keinolumetettu lisälenkki.

Suomessa on kokeiltu monia lumivarastoiden eristeitä, mutta perinteistä sahanpurua ei voita mitään. Kontiolahdella lunta on varastoitu kahteen kasaan, joista toinen on 21 000 kuutiometriä, toinen 16 000.

Sahajauhoa on peittona lähes hehtaarin alueella 40 senttiä, mikä jättää lumen tiivistymisen ja sulamisen noin 20 prosenttiin.

- Sahajauhoa on yhteensä 5 000 kuutiota. 50-senttinen kerros voisi olla vielä optimaalisempi, mutta se toisi lisäkustannuksia peitteen osalta yli 10 000 euroa ja kuorintaan tarvittavaa konetyötä tuntuvasti lisää, sanoo Haapala.

Pienempi kasa on seinänousun lähellä varjossa ja se on huvennut jopa neljä prosenttia vähemmän.

Kontiolahden olosuhteet saadaan vuosi vuodelta paremmiksi, sillä latuyhtiö on hankkinut kolme matalapaineista lumitykkiä, joille riittää lumetukseen muutaman asteen pakkanen.

- Enää ei tarvitse miettiä, riittääkö lumi. Meillä on syksyisin aina monta muuttuvaa tekijää, kuten Höytiäisen lämpötila ja ilmankosteus. Uusiin lumitykkeihin investoidut yli 100 000 euroa tulivat tarpeeseen, muistuttaa latuyhtiön kehittämispäällikkö Jarno Lautamatti.

Maaperän jäähdytys alkoi viime lauantaina. Nyt maaperä on nollan tuntumassa ja torstain avauksessa miinuksella.