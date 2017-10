Myös Joensuun puoleisen Palojärven kaava tulee nähtäville

Joensuun kaupungin ja Ilomantsin kunnan rajan molemmin puolin on vireillä laaja rantakaava, josta nyt myös Joensuun puoleisten Palojärven osien ja Pirttilammen kaavaehdotus on tulossa nähtäville.

Joensuun kaupunkirakennelautakunta päätti lopullisen kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta tiistaina.

Ilomantsissa Tekojärven ja Palojärven ranta-asemakaava on nähtävillä parhaillaan. Mahdolliset muistutukset on Ilomantsissa jätettävä 10. marraskuuta mennessä.

Kaavan hakijoina ovat olleet Tornator Oy ja Vattenfall Oy. Vattenfallia kaavahanke koskee vesistöjen säännöstelyluvan mukaisen rantojen vaikutusalueen osalta.

Ilomantsin puolella Tornatorin alueille on osoitettu 50 lomarakennuspaikkaa, joista 15 Palojärvelle. Joensuun puoleisilla Palojärven rannoilla tontteja on 34, ja koko kaavassa Pirttilampi mukaan luettuna on 36 rakennuspaikkaa.

Näin Joensuun ja Ilomantsin alueille on suunniteltu yhteensä 86 ranta-alueen lomarakennuspaikkaa, joista Palojärvelle 49.

Palojärvellä sallitun rakentamisen määrä riippuu siitä, ollaanko Ilomantsin vai Joensuun puolella.

Joensuun kaupungin alueen tonteille saa rakentaa maksimissaan 300 kerrosneliön rakennukset. Ilomantsin puolella tontin suurin sallittu rakennusoikeus on 240 neliötä.

Rantasauna saa Joensuun puolella olla maksimissaan 30 neliön kokoinen, Ilomantsissa rajana on 25 kerrosneliötä.