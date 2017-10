Suippumyrkkyseitikki tunnettiin hyvin - vain yksi tunnisti Karjalaisen sienivisan kaikki kuusi sientä

Kaikkiaan vastauksia tuli 179 kappaletta. Oikeita niistä oli 155. Valtaosa väärin vastanneista arveli sienen olevan suomuvyöseitikki. Myös punavyöseitikiksi sitä veikattiin.

Viimeisen kierroksen kirjapalkinnon saa Pirkko Väyrynen Juuasta. Karjalaisen tuotepalkinnot menevät Rauno Nevalaiselle Jamaliin ja Hilja Järviölle Kiteelle. Onnittelut. Postitamme palkinnot voittajille.

Suippumyrkkyseitikin lakki on nuorena puolipallomainen, kartiomainen ja vanhana lakki laakenee kuperaksi. Lakin keskellä on kohouma tai selvästi erottuva nipukka, kuten kuvan oikeanpuoleisilla itiöemillä. Lakin yläpinta on punaruskea tai okranruskea. Lakin halkaisija on 3–8 senttimetriä, suuremmat yksilöt ovat harvinaisia.

Suippumyrkkyseitikin heltat ovat harvahkot, paksut ja punaruskeat.

Suippumyrkkyseitikki ei ole kookas sienilaji. Sen korkeus on kymmenkunta senttimetriä, harvoin itiöemä on viisitoista senttimetriä korkea. Jalan väri on nuoressa itiöemässä kellertävä ja vanhana punaruskea, usein nuijamainen.

– Jalka on usein myös tyveltä mutkalla. Jalassa on useita kellertäviä suojusvöitä ja joskus kellertävät vyöt jalassa voivat olla epäselviä, kertoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Kauko Salo muistuttaa, että suippumyrkkyseitikki, valko- ja kavalakärpässieni, pulkkosieni, myrkkynääpikkä ja korvasieni raakana syötynä ovat tappavan myrkyllisiä sienilajeja. Kavalakärpässieni kasvaa harvinaisena tammi-, pähkinä- ja lehmuslehdoissa Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

– Muut edellä mainitut myrkkysienet ovat yleisiä Pohjois-Karjalassa, joskin niiden esiintymisessä on suuria vuosittaisia eroja. Tänä vuonna suippumyrkkyseitikki oli melko yleinen syyskuun jälkipuoliskolla tuoreissa ja kosteissa kuusimetsissä ja korvissa.

Suippumyrkkyseitikki sisältää orellaniini-nimistä solumyrkkyä, mikä vaurioittaa munuaisia. Orellaniini ei häviä itiöemästä keittämällä, eikä millään muullakaan käsittelytavalla. Vakavissa myrkytystapauksissa keinomunuaishoito on tarpeen ja vaikeimmissa tapauksissa potilaat ovat saaneet lähiomaisilta munuaissiirrännäisen.

– Suippumyrkkyseitikin aiheuttamia myrkytyksiä on sattunut Pohjois-Karjalassa muutamia 35 vuoden aikana, ja viimeisin tapahtui viime vuonna, Kauko Salo toteaa.

Karjalaisen sienivisaan osallistui tänä syksynä 399 henkilöä. Tehtävänähän oli arvata kuusi sientä oikein. Kaikkiaan kisan aikana vastauksia tuli yhtensä 1 241 kappaletta eli keskimäärin 200 kierrosta kohti.

Visan sienethän olivat polttiaishapero, nokirousku, akansieni, männynherkkutatti, sikurirousku ja suippumyrkkyseitikki.

Visassa löytyi yksi suvereeni voittaja eli Esa Pakarinen Lieksasta. Hänellä tunnisti kaikki kuusi sientä.

Viisi sientä oli oikein 38 vastaajalla. Neljä oikein -tulokseen ylsi iso osa vastaajista.

Ylivoimaisesti vaikein oli ensimmäinen kierros, jolloin polttiaishaperon tunnisti vain 16 vastaajaa. Se karsi pois todella monta sellaista, jotka tunnistivat kaikki muut sienet.

Eniten oikeita vastauksia tuli kolmannella kierroksella, jolloin akansienen tunnisti 171 vastaajaa.

