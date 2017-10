IS: Hannu Hoskonen on eduskunnan neljänneksi innokkain puheenpitäjä - Oinonen pitää listan perää

Ilomantsilaiskansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk.) on käyttänyt eduskunnassa puheenvuoroja neljänneksi eniten kaikista kansanedustajista. Hoskonen on myös puolueensa ahkerin puheenvuoron käyttäjä.

Asia käy ilmi Ilta-Sanomien tekemästä selvityksestä, jossa selvitettiin kaikkien kansanedustajien käyttämien puheenvuorojen määrä.

Hoskonen yltää kärkeen 507 puheenvuorollaan. Hoskonen on puhunut eduskunnassa etenkin biotalouden ja maakuntien puolesta.

- Yksi syy siihen, että puheenvuoroja olen käyttänyt on se, että haluan olla puolustamassa suomalaisten luonnonvarojen käyttöä, Hoskonen perusteli puheliaisuuttaan Ilta-Sanomille.

Kansanedustajien aktiivisuus puheenvuorojen suhteen on isossa haarukassa: Kun Hoskonen on avannut eduskunnassa suunsa yli 500 kertaa, Pentti Oinonen on tehnyt saman 18 kertaa. Oinosen pientä lukua selittää ainakin osittain pitkä sairasloma.

Pohjoiskarjalaisista kansanedustajista muut käyttivät puheenvuoroja seuraavasti:

Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) 332

Krista Mikkonen (vihr.) 249

Kari Kulmala (sin.) 234

Riitta Myller (sd.) 215

Anu Vehviläinen (kesk.) 133

Pentti Oinonen (sin.) 18

Lähde: Ilta-Sanomat