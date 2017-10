Runsaasti rattijuoppoja liikkeellä, sivulliset pysäyttivät ajon Kontiolahdella

Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella on jäänyt kiinni merkittävä määrä rattijuopumuksesta epäiltyjä kuljettajia perjantain ja lauantain aikana, kertoo poliisi.

Poliisilaitoksen alueella on kirjattu lauantaihin kello 21:een mennessä jo 11 rattijuopumusta ja yhdeksän törkeää rattijuopumusta. Varsinkin törkeisiin rattijuopumuksiin on liittynyt myös muita rikosnimikkeitä.

Törkeissä rattijuopumuksissa on poliisin mukaan ollut merkittävää, että sivulliset ovat useassa tapauksessa ilmoittaneet poikkeavasta ajotavasta hätäkeskukseen. Asia on näin tullut poliisin tietoon ja ajoon on päästy puuttumaan. Poliisi kiittää yleisöä ilmoitusaktiivisuudesta.

Muun muassa lauantaina Kontiolahdella pakettiauto törmäsi liikenteenjakajaan, ja sivulliset seurasivat tekijää. He ottivat tämän kiinni jo ennen kuin poliisi ehti paikalle. Mies puhalsi alkometriin 1,52 promillea.

Promilleluvut ovat olleet paikoin kovia. Juuan Kajoossa henkilöauton kuljettaja puhalsi lauantaina 2,3 promillea normaalissa puhallusratsiassa, ja perjantaina Rantasalmella Etelä-Savossa kuljettaja mittautti 3,2 promillen lukemat.