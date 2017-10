Joensuussa kerätään vaatteita äitiyspakkauksiin - pakkaukset viedään köyhille Bulgariaan

Pienimmän parhaaksi -äitiyspakkausprojekti Euroopan köyhimpien äitien ja heidän pienokaistensa auttamiseksi on käynnistynyt myös Joensuussa. Projektin kautta jaetaan suomalaisia äitiyspakkauksia jäljitteleviä pakkauksia Bulgarian köyhissä romanikylissä ja slummeissa asuveille äideille.

Pakkauksiiin tulevat vaatteet kerätään Suomessa. Pakkaukset kootaan ja täydennetään hygieniatarvikkeilla Bulgariassa.

Joensuussa Pienimmän parhaaksi -äitiyspakkausprojektiin voi osallistua viemällä vaatteita keräyspisteeseen, joka on Kohtaamisen kahvilassa Torikadulla. Keräys jatkuu 30.11. saakka.

Kohtaamisen kahvilassa on keräyslaatikko, johon voi lahjoittaa puhtaita ja hyväkuntoisia kokojen 50-80cm kokoisia vauvan vaatteita. Erityisesti tarvetta on vauvojen makuupusseille, vuodevaatteille, harsoliinoille ja toppahaalareille. Tarkempi lista tarvikkeista sekä lisätietoa projektista löytyy nettiosoitteesta www.mp.org tai Facebook-sivulta Pienimmän parhaaksi sekä Kohtaamisen kahvilasta. Projektia on mahdollista tukea myös taloudellisesti, sillä rahti- ja materiaalikulut katetaan lahjoitusvaroilla.

Bulgarialaiset äidit saavat pakkausten lisäksi äitiysneuvontaa ja terveydenhoitoa sekä hengellistä apua ja tukea. Projektin tavoitteena on toivottomuuden, tietämättömyyden ja vahingollisten perinteiden kierteen murtaminen ja muuttaminen.

Äitiyspakkausprojektia organisoi kristillinen lähetys- ja avustusjärjestö Mission Possible ry.