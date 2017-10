Luonto liikuttaa kuntalaista -hanke loppusuoralla - jokainen voi kirjoittaa retkistään

Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen Luonto liikuttaa kuntalaista -hanke on edennyt viimeiselle kolmannekselleen.

Hankkeen yhtenä päätavoitteena on ollut parantaa Joensuun retkikohteiden tiedottamista.

Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen sivuille on jo pitkälti päivitetty kaupungin ylläpitämät luontopolut sekä retkeilyreitit, kaupunki tiedottaa.

Osasta hankkeen tähän mennessä tuotetuista materiaaleista on myös päätetty koosta blogi.

Kokemuksia retkiltä ja reittien varsilta -blogi kuvailee erilaisia luontoretkikohteita niin vierailevien kirjoittajien kuin liikuntapalvelujen henkilöstön silmin.

Tiedotteen mukaan blogin tarkoituksena on antaa retkikohteista sellaista tietoa, jota kaupungin sivuilta ei muuten saa.

- Blogin avulla halutaan myös kannustaa jokaista kaupunkilaista luontoretkeilyyn. Siksi blogissa onkin esillä niin pidempiä retkeilyreittejä, luontopolkuja kuin ihan yksittäisiä laavuja ja retkikohteita.

Jokainen kaupunkilainen saa myös halutessaan kirjoittaa tekstin omasta retkestään tai retkikohteestaan ja lähettää sen liikuntapalveluille. Tekstin voi kirjoittaa vapaamuotoiseen muotoon.

Lisäksi tekstin yhteyteen toivotaan liitettäväksi kuvia.

- Tekstit ja kuvat saatetaan julkaista osana blogia sekä mahdollisesti myös liikuntapalvelujen sosiaalisen median tileillä. Tekstejä voi lähettää torstaihin 30.11. asti sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , tiedotteessa ohjeistetaan.

Blogi julkaistaan kaupungin liikuntapalvelujen sivuilla maanantaina. Blogi löytyy osoitteesta http://www.joensuu.fi/kokemuksia-reiteilta-blogi.

Blogin lisäksi Luonto liikuttaa kuntalaista -hankkeen syksyyn kuuluu tapahtumasarja lapsiperheille.

Seikkaile Syksyyn! -tapahtumat alkoivat kahdella metsäsatutunnilla, toinen Kuhasalossa ja toinen Rantakylässä.

Molemmassa tapahtumassa oli paikalla noin 30 innokasta osallistujaa, kaupunki tiedottaa.

Myöhemmin syksyllä on vielä tulossa Pokali ry:n kanssa yhteistyössä järjestettävät metsätemppuilut.

Metsätemppuilut järjestetään tiistaina 24.10 kello 17, ja lähtöpaikkana toimii Pielisjoen koulu.

Metsätemppuilut on koko perheen tapahtuma, jonka aikana aikuisille on omat lihaskuntoharjoitteet. Lapsille on luvassa temppuilua ja tasapainoilua.

Marraskuun 19. päivä järjestetään yhdessä Joensuun Ladun kanssa Hämärähommat Kuhasalossa.

Hämärähommien aikana päästään tutustumaan marraskuiseen metsään sekä tehdään erilaisia aktiviteetteja koko perheen voimin taskulamppujen valossa, tiedotteessa kerrotaan.

Lisätietoja tulevista tapahtumista löytyy Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen Facebook-sivulta: https://www.facebook.com/joensuunliikuntapalvelut/.