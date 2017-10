Talvinopeusrajoitukset vaihtuvat pian - mihin sinä toivoisit muutosta?

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys nosti maanantaina esiin talvinopeusrajoitukset. Yhdistyksen mielestä nykyisiä talvinopeusrajoituksia tulisi tarkastella uudelleen.

Yhdistys muun muassa esittää, että esimerkiksi tieosuuksilla, joilla on ympärivuorokautinen valaistus, tulisi rajoitus olla talvikauden läpi 100 km/h. Samoin yhdistys näkee, että leveäkaistaisilla teillä nopeusrajoitusta ei tarvitsisi talviaikaan laskea satasesta.

Myös yhdistykseen kuuluva kansanedustaja Kari Kulmala (s.) jätti ministeri Anne Bernerille (kesk.) kirjallisen kysymyksen talvi- ja nopeusrajoituksista.

- Perusteltua on jättää 100 km/h rajoitus talvikaudeksi tieosuuksille, missä vastakkaiset ajosuunnat on rakenteellisesti erotettu toisistaan. Tieosuudet, joissa on ajantasaisesti ohjatut vaihtuvat nopeusrajoitukset kuuluvat myös pääsääntöisesti 100 km/h nopeusrajoituksen piiriin talvikaudella. Niin sanottujen leväkaistateiden nopeusrajoitusten tulisi olla talvikaudella 100 km/h:ssa, Kulmala toteaa.

Yhdistys ja Kulmala esittävät myös, että nykyisestä talvirajoituksen kestoajasta tulisi luopua. Tällöin alempi nopeusjärjestelmä voitaisiin asettaa nykyistä myöhemmin, ja sen voisi myös lopettaa aiemmin alueellisen ely-keskuksen päätöksellä.

