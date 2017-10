Asutko kerrostaloasunnossa Joensuussa? - Tarjoa kuvauspaikaksi elokuvaväelle

Asunnon olisi hyvä olla katutasossa tai korkeintaan toisessa kerroksessa, Facebook-ilmoituksessa todetaan.

- Asunto saisi olla kolmio, ja kalustetut tai tyhjät asuntoehdokkaat kiinnostavat yhtä lailla. Ulkoikkunoiden pielet saisivat olla valkoiset, plussaa tummansävyisestä keittiöstä.

Elokuvassa kuollutta äitiään ikävöivät lapset aikovat torpata keinoja kaihtamatta perheen rakkaan kesäpaikan päätymästä uuden omistajan haltuun.

- Asunnossa kuvataan perheen arkea. Elokuvan kannalta asunnossa tapahtuu merkittäviä asioita, tuottaja Juha Löppönen kertoo.

- Etsimme tytölle huonetta, ja toinen kohtaus on keittiössä. Elokuvan maailma on tummanpuhuva. Asunto ei saisi olla liian uusi. Jos asunto on kalustettu, se helpottaa lavastusta.

Toteutuneista kuvauksista neuvotellaan vuokra. Kuvaukset ovat marraskuun alussa.

Elokuvan budjetti on 138 000 euroa. Suomen elokuvasäätiön tuki on suuruudeltaan 89 000 euroa.

Yle toimii levitysyhtiönä. Elokuvan käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Kimmo Leed.

Vinkkejä elokuvaväelle voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .