Sotaveteraanit saavat oman juhlametsikön Joensuuhun - paikkaa ei ole lyöty lukkoon

Pohjois-Karjalan Yrittäjien tavoitteena on istuttaa ensi keväänä maakunnan sotaveteraaneille oma juhlametsikkö Joensuuhun. Jokainen alueen veteraani saa muistoksi taimestaan kuparilaatan ja kirjan.

- Haluamme haastaa alueen yritykset ostamaan kuusia, jotta saamme metsikköön nimikkokuusen jokaiselle maakunnan veteraanille, Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg kertoo.

Projekti on jatkoa juhlavuoden Tulevaisuuden kuusi -kampanjalle, joka päättyi virallisesti tänään keskiviikkona.

Muutamia yrityksiä on jo lähtenyt ideaan mukaan ja tavoitteena on saada loputkin mukaan yhteistyöhön jouluun mennessä. Sotaveteraaneja on maakunnassa jäljellä yli kuusisataa.

- Mietimme vielä mahdollisuutta nimetä juhlametsikön kuusia myös jo edesmenneiden veteraanien mukaan. Sen voisi toteuttaa esimerkiksi yhdistyksittäin, Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Jouni Mattila sanoo.

Juhlametsikön tarkkaa paikkaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

- Vaihtoehtoina on mietitty joko Kuhasaloa tai paikkaa ohitustien lähellä Lappeenrantaan päin mentäessä. Asiasta järjestetään todennäköisesti äänestys talven aikana, Tulevaisuuden kuusi -kampanjan projektipäällikkö Mika Vanhanen kertoo.