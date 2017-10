Pyhäselän lukion tulevaisuus avoinna - "Lakkautuksesta ei ole tehty päätöstä"

Joensuun kaupungin harkitsema Pyhäselän lukion lakkautus ei olekaan vielä varma asia. Hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen esitti aiemmin, että Pyhäselän lakkauttamisesta järjestettäisiin keskustelu- ja kuulemistilaisuus 1. marraskuuta.

Hyvinvointilautakunnan kokouksessa sanamuotoa muutettiin siten, että keskustelu koskeekin Pyhäselän lukion tulevaisuutta.

Lautakunnan puheenjohtajan Joakim Kärkkään (sd.) mukaan lukion lakkautusta ei haluta sanella kuntalaisille, vaan aidosti selvittää onko oppilasmäärän tippuminen vain poikkeus vai pidempiaikainen trendi.

- Halutaan korostaa, että tilanne on vielä auki. Lakkautuksesta ei ole tehty päätöstä, Kärkäs sanoo.

Pyhäselän lukiossa on tällä hetkellä 62 opiskelijaa, joista ensimmäisen vuoden opiskelijoita on 12. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että nuorten lukiokoulutuksen täytyy aloittaa vuosittain vähintään 20 opiskelijaa ja kokonaismäärän oltava yli 55, jotta lukion toiminta jatkuisi.