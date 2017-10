Pohjois-Savon ely-keskus myöntää tällä hetkellä Itä-Suomessa hyvin avustuksia yksityisteiden perusparannushankkeisiin ja siltojen korjaamiseen, ja nyt on kannattava aika hakea avustuksia, ely-keskus tiedottaa.

Ehtona avustuksen saamiselle on, että tiellä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta vähintään kilometrin matkalla ja tiekunta on perustettu.

Avustusta voi hakea koko tien perusparannukseen tai suurien siltojen uusimiseen, tai vain yksittäisiin tienkohtiin tai vaurioihin.

Avustusta on haettavissa ympäri vuoden.