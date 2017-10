Yrittäjyys on nuorille vapautta, rahaa ja luovuutta - lue neljän nuoren pohjoiskarjalaisen yrittäjän tarina

Suomessa on kasvamassa lähihistorian yrittäjämyönteisin sukupolvi. Näin ainakin, jos tutkimustuloksia on uskominen. Yhä useampi nuori aikoo perustaa tulevaisuudessa yrityksen. Pohjoismaisessa mittakaavassa suomalaisnuorten asenteet yrittämistä kohtaan ovat kaikista positiivisimmat puhumattakaan EU-maiden keskiarvoon verrattuna. Karjalainen esittelee valtakunnallisten Yrittäjäpäivien kunniaksi neljän nuoren pohjoiskarjalaisen yrityksen tarinan.

Nuorten motivaatio kumpuaa vapaudesta

Uusyrityskeskus kertoi syyskuussa, että 26–30-vuotiaat perustivat kaikista ikäryhmistä eniten yrityksiä (18 prosenttia). Kaikista asiakkaista nuoria oli puolet. Ja onhan meillä tietysti ilmiöksi noussut teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slush opiskelijoineen sekä startup-pöhinä, jolla tarkoitetaan nuoria kasvuhakuisia yrityksiä, ja niiden ympärillä pyörivää kulttuuria.

Nuorten motivaatio yrittämiseen kumpuaa vapaudesta ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksista, kertoo sosiologian professori Terhi-Anni Wilska Jyväskylän yliopistosta.

– Toisaalta usko ”amerikkalaiseen unelmaan” on kasvanut menestystarinoiden myötä, ja erityisesti teknologia-alan startup-yrityksissä tavoitellaan myös rikastumista. Tosin sielläkin elää voimakkaana vapauden ja luovuuden ajatus. Nuoret uskaltavat ottaa enemmän riskejä kuin aiemmin.

Nuorten yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä arvelee, että nuorten suhtautuminen työelämää kohtaan on muuttunut ylipäätään verrattuna vanhempiin sukupolviin.

– Aineettomien asioiden merkitys on korostunut. Työelämältä halutaan merkityksellisyyttä, joka sitten kiinnittyy omaan maailmankuvaan ja arvomaailmaan. Tämä näkyy nuorisotutkimuksissa kauttaaltaan.

Jos nuorten asenteet työelämää ja yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet, niin on työelämäkin. Esimerkiksi digitalisaation myötä työelämä suosii entistä enemmän projektiluonteisia työsuhteita ja yrittämistä.

Tilastokeskuksen mukaan 2000-luvulla nettomäärällisesti uudet työpaikat ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Isojen yritysten osuus puolestaan on vähentynyt. Yksi merkittävä muutos on myös yksinyrittäjien määrän voimakas kasvu. Mikkilä kertoo, että heidän määränsä on kasvanut 2000-luvulla 40 000:lla.

Onko yrittämisestä tullut pakkopullaa?

– Varmasti näin voi olla. Kituliaan talouskasvun vuoksi palkkatyötä on entistä vähemmän ollut tarjolla, ja moni on valinnut siksi yrittämisen. Toivottavaa kuitenkin olisi, että mahdollisimman moni lähtisi yrittäjäksi omasta intohimosta ja halusta eikä niinkään pakko- tai olosuhdesyistä, Mikkilä vastaa.

Wilska puolestaan kertoo, että osa nuorista kokee, että yrittäjyysideologiaa tuputetaan liikaa. Erityisesti aloilla, joilla on paljon työttömyyttä.

– Yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä asenteesta tehdään helposti patenttiratkaisu kaikkeen. On toki hyödyllistä kannustaa yrittäjyyteen, mutta välillä tuntuu, että homma menee överiksi. Kaikista nuorista ei ole yrittäjiksi.

Nykynuoret saavat ensikosketuksensa yrittäjyyteen jo peruskoulussa. Yrittäjyyskasvatus on mainittu opetussuunnitelmassa ensimmäisen kerran vuonna 1994. Sen painoarvoa on kuitenkin kasvatettu 2000-luvulla. Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen lehtori Risto Ikonen kertoo, että yrittäjyyttä voi ja kannattaa opettaa.

– Tietoutta voisi olla enemmänkin. Koulun pitäisi antaa eväitä taloudellisesti itsenäiseen elämään. Pitää kuitenkin muistaa, että yrittäjyys on vain yksi osa itsenäisyyttä opetettaessa.

Mikkilä on samoilla linjoilla.

– Yrityskasvatus on tärkeää, koska se opettaa itsenäistä ja aktiivista asennetta, josta on hyötyä sekä palkkatyössä että yrittäjänä.

