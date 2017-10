Yrittäjä Kasimir Sandmanilla, 21, pitää kiirettä - "Puhelin soi illallakin, ja vastaan siihen kyllä"

Outokumpulaisella Kasimir Sandmanilla , 21, on pitänyt kiirettä. Uran kolmas liiketoimi eli Joensuun Superpark on auennut muutama viikko sitten. Työpäivät alkavat kello kahdeksan aamulla ja päättyvät ilta yhdeksältä – seitsemänä päivänä viikossa.

– Emäntää on ruvennut jo hieman harmittamaan, kun minua ei näy kotona. Alkukiireiden jälkeen voin kuitenkin antaa enemmän vastuuta työntekijöilleni, ja työpäivistä tulee normaalin pituisia, hän kertoo.

Ajan lisäksi sisäaktiviteettipuisto vaati noin miljoonan euron alkuinvestoinnin. Siihen löytyi rahat sijoittajien ja Finnveran kautta. Sandmanista tuli osakas ja toimitusjohtaja. Vastuuta siis piisaa. Nuori yrittäjä kertoo, että välillä yön pimeinä tunteina ahdistavat ajatukset nousevat pintaan.

– Ei pitäisi liikaa ajatella tällaisia asioita. Enkä liiemmin ole joutunut ajattelemaankaan, sillä yrityksillä on mennyt hyvin. Ehkä yrittäjäksi erottautuvat ne henkilöt, jotka uskaltavat ottaa riskejä, Sandman pohtii.

Mutta miten Helsingin Vuosaaresta kotoisin oleva ja ruotsia äidinkielenään puhuva Sandman päätyi Pohjois-Karjalaan?

– Kyllästyin urbaaniin ympäristöön 15-vuotiaana. Pieni paikkakunta houkutti, ja äitini on kotoisin Outokummusta. Siitä se idea lähti.

Sandman suoritti lukiota Outokummussa, kun hän päätyi keskustelemaan paikallisen poliitikon kanssa kunnan matkailun kehittämisestä. Keskustelu päättyi siihen, että poliitikko ehdotti 17-vuotiaalle Sandmanille teemapuiston perustamista Outokummun vanhaan kaivokseen.

– Epäröin aluksi, sillä yrittäminen oli minulle uutta. Jotain käsitystä toki oli, sillä vanhempani ovat työskennelleet yritysjohdossa.

Yön yli nukuttuaan hän päätti perustaa Lasten kaivos -nimisen yrityksen. Se lähti hyvin käyntiin lukio-opintojen ohessa. Sesonkiluonteisuus rupesi kuitenkin kyllästyttämään, joten parin vuoden jälkeen hän myi yrityksensä.

– Tuntui turhauttavalta tehdä koko vuosi töitä, ja sitten vain kaksi kuukautta tienattiin. Halusin myös kasvattaa liiketoimintaa. Kuulin samoihin aikoihin, että Joensuuhun etsittiin uutta Superpark-yrittäjää. Otin yhteyttä ketjuun, ja vuorokauden sisään oli asiasta sovittu.

– Sopimusten jälkeen iso asia oli sijoittajien etsiminen. Parikymppisellä harvoin on miljoonaa valmiina odottamassa, hän toteaa.

Välissä Sandman ehti ostaa myös kirpputorin, mutta siitä hän on luopumassa. Yrittäjyys on Sandmanin mielestä enemmän kuin tapa tienata elantonsa. Se on elämäntapa.

– Ei ole oikein työ- ja vapaa-aikaa erikseen. Puhelin soi illallakin, ja vastaan siihen kyllä. Muuten ei tule rahaa. Töitä ei siis voi vain jättää työpaikalle, vaan ne ovat aina mukana.

– Toisaalta olen vapaa päättämään omista menemisistäni.

Hän kehuu myös saamaansa tukea paikallisilta yrittäjiltä. Kukaan ei ole väheksynyt Sandmania iän vuoksi. Toisaalta ilmapiiri muuten voisi olla hän mielestään kannustavampi.

– Oletus tuntuu olevan se, ettei yritys voi menestyä. Kun perustin Superparkkia, niin internetissä kommentoitiin, että kohta se on konkurssissa. Jos taas menestyy, niin on muiden yläpuolella.

Sandman myöntää sen, ettei kaikki mene ”aina kuten Strömsössä”. Periksi hän ei kuitenkaan anna.

– Vaikka kuinka suunnittelee, niin aina tulee jotain hankaluuksia. Jos joka kerta laittaisi hanskat tiskiin, niin ei elämästä mitään tulisi, hän kiteyttää.

