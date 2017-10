Kolme nuorta miestä perusti uuden kalastus- ja kalanjalostusyrityksen

Oman yrityksen perustaminen sai alkunsa siitä, että viimeiset 6-7 kesää kattourakoissa mukana ollut Antero Suokas kaipasi talviajaksi mielekästä tekemistä.

- Kun kalastuksesta oli aiempaa kokemusta, päädyin siihen. Näiden kavereiden myötä homma sitten lähti turpoamaan ajateltua isommaksi, hän kertoo.

Yrittäjäkolmikon tausta on mielenkiintoinen mutta samalla toisiaan tukeva. Miehistä Suokas on 26-vuotias, Hurskainen 23-vuotias ja Katajala 24-vuotias.

Suokkaalla on isänsä yrityksen kautta vahvaa yritystuntemusta ja harrastustensa kautta kala- ja eräosaamista.

Katajala on koulutukseltaan sekä eräopas että kokki. Hurskainen on pyörittänyt parin vuoden ajan opintojensa ohessa omaa verkkomarkkinointiyritystä. Kalastuksen saloihin hän perehtyi poikasena ukkinsa opastuksella Kiteellä. Hän uskoo markkinointiosaamisesta olevan hyötyä myös kalakaupassa.

Hetken mielijohteesta uutta kalastusyritystä ei pantu pystyyn. Pohdintoja käytiin yhdessä myös eri viranomaisten kanssa.

Esimerkiksi ely-keskuksen suhtautuminen koettiin myönteiseksi. Finveran pienyrityslaina helpotti toiminnan käynnistymistä, samoin Antero Suokkaan saama starttiraha.

- Kyllä tässä on jonkinmoinen markkinarako. Ammattikalastajat ovat ikääntyvä ammattiryhmä. Lähiruokabuumi on todellisuutta, ja sitähän järvikalakin on, Suokas sanoo.

