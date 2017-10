Mielipidekirjoitus: Pyhäselän lukio on vailla vertaistaan - jääkö suuri osa jatkossa lukiokoulutuksen ulkopuolelle?

Joensuussa on viime päivinä puhuttanut Pyhäselän lukion kohtalo. Lukion tulevaisuudesta järjestetään keskustelutilaisuus 1.11.

Alla perjantain Karjalaisessa julkaistu Pyhäselän lukion opiskelijan kirjoittama mielipidekirjoitus.

Opiskelu pienlukiossa opiskelijan silmin

Pienlukioissa on omat etunsa. Voin puhua omasta kokemuksesta: Pyhäselän lukio on vailla vertaistaan. Noin 60 opiskelijan lukiossa opettajat tuntevat jokaisen opiskelijan. Jos jonkun opinnot näyttävät olevan vaarassa keskeytyä, on paljon poissaoloja tai on mahdollisuus, ettei saa 75 kurssia kasaan, opettajat reagoivat nopeasti. Opettajat ovat aina valmiita auttamaan ja pitämään henkilökohtaista tukiopetusta työtuntiensa ulkopuolella.

Myös opiskelijat tuntevat toisensa. Olen saanut kasvaa Pyhäselän lukiossa juuri sellaiseksi kuin itse olen halunnut.

Haluammeko oikeasti sitä, että Joensuussa olisi vain kolme suurta lukiota, jotka kaikki sijaitsevat keskustassa? Jos niin on, nouseeko keskiarvoraja niin ylös, ettei suurella osalla ole mahdollisuutta päästä lukioon? Pitääkö enää paikkansa sanonta, että lukio on kasvun paikka, jossa saa miettiä vielä kolme vuotta, mitä haluaa elämällään tehdä?

Entä suurennetaanko ammatillisen koulutuksen ryhmäkokoja, jotta opiskelijoilla olisi helpompi päästä sinne? Kaikki eivät tiedä, mitä ammattia haluaisivat opiskella.

Pienlukioon on helpompi päästä, mutta sinne otetaan avosylin vastaan myös todella akateemisia ja innokkaita opiskelijoita.

Fakta on, että kun on vähemmän opiskelijoita, on pienemmät ryhmäkoot. Pienin ryhmä, jossa olen lukiossa opiskellut, oli kolme opiskelijaa. Suurimmilla pakollisilla kursseilla meitä on 22.

Kun ryhmät ovat pieniä, opettajalla on hyvin aikaa käydä opetettava asia läpi jokaisen kanssa useaan otteeseen. Jos ryhmässä on esimerkiksi 15 opiskelijaa, kynnys kysyä opettajalta apua ja neuvoa on alhainen.

Olen kuullut, että Joensuun suurissa lukioissa ryhmien koot voivat olla 20–35 opiskelijaa. Vaikka sosiaalinen olenkin, miettisin kahdesti ennen kuin uskaltaisin viitata pyytääkseni apua tai vastatakseni opettajan kysymykseen. Herää myös huoli, onko opinto-ohjaajilla tarpeeksi resursseja ottaa vajaa 100 opiskelijaa lisää!

Huomion on otettava myös opiskelijoiden huoli, miten käy koulumatkakorvauksille. Pysyisikö korvauksien määrä ennallaan vai jouduttaisiinko sitä laskemaan, koska korvauksiin oikeutettuja ja niitä hakevia olisi enemmän?

Minulta menisi koulumatkoihin päivässä noin kaksi tuntia. Se tuntuu paljolta nykyisen 10 minuutin sijasta. Koulumatka on aikaa pois koulutyöltä.

Hammaslahdesta kulkee aika suppeasti linja-autoja keskustaan. Miten käy niiden opiskelijoiden, jotka tulevat kauempaa, Nivasta tai Rääkkylästä?

Saara Asikainen

Pyhäselän lukion opiskelija

Aiempi uutinen Pyhäselän lukiosta: Pyhäselän lukion tulevaisuus avoinna - "Lakkautuksesta ei ole tehty päätöstä"