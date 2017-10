Sekopäisten pelien kehittäjä - Kim Ordén, 24, johtaa Fire Tail Gamesia joustavalla otteella

– Samana vuonna ilmestyi miljoonia tehnyt suomalainen mobiilipeli Hill Climp Racing. Mietimme kurssikaverin kanssa, että ihan hyvä peli, mutta me pystymme tekemään paremman.

Ajatus lähti itämään, ja Fire Tail Games näki päivänvalon vuonna 2013. Hetkeäkään ei ole kaduttanut, Ordén kertoo.

– Ei ole ollut sitä tunnetta, että ottaisi pannuun lähteä duuniin. Välillä on toki ollut vaikea herätä aamulla, hän naurahtaa.

Yrittäminen oli Ordénille itsestäänselvyys. Mahdollisuus tehdä omaa juttua houkutteli.

– Pelialalla on sikasiistejä tyyppejä. Yrittäjänä voin valita, kenen kanssa työskentelen. Samoin projektit voi valita vapaammin, kunhan niissä on markkinapotentiaalia, hän sanoo.

Peliala on poikkeuksellisen nuorekas, joten Ordén ei erotu joukosta. Hän sanookin, että alalla merkkaa paljon enemmän näytöt kuin ikä tai asema.

– Arvostus riippuu siitä, mitä saadaan aikaiseksi ja miten nopeasti. Se on ratkaiseva tekijä.

Pelialalla on Ordénin mielestä hyvä henki, ja keskinäinen kilpailu ei ole hallitsevaa.

– Pelaajien demografia on niin suuri, että pienikin osa yleisöä on jo kannattavaa bisnestä. Asiakkaita on siis todella paljon. Toki tarjontaakin on. Alan ihmiset ovat kuitenkin auttavaisia. Tieto kulkee, jeesataan ja annetaan palautetta.







Fire Tail Games on työpaikkana joustava. Ydinporukkaan kuuluu kuusi tekijää. Töitä tehdään paljon etänä, osittain pakostakin.

– Kaikki eivät ole fyysisesti Joensuussa. Lisäksi meidän äänimies tykkää tehdä töitä kotona. Itse pyörin toimistolla hoitamassa hallintoa, Ordén sanoo.

– Suurin osa ajastani menee firman eteenpäin viemiseen. Tarkoitus oli alun perin kehittää pelejä, mutta en minä ole sitä ehtinyt paljoa tehdä.

Työajat joustavat myös.

– Juuri sanoin meidän harjoittelijoille, että käyttäkää mieluummin aamulla aika nukkumiseen ja tulkaa sitten virkeänä työpaikalle, kunhan ei joka päivä tee niin, Ordén kertoo.

Haasteita ja ongelmia on ollut myös, mutta se on Ordénin mielestä yksi parhaista asioista yrittämisessä.

– On pakko kehittyä koko ajan. Olin vuosi sitten ihan erilainen ihminen kuin nyt. Kehityksen näkeminen on todella tyydyttävää, hän kertoo.







Fire Tail Gamesilla on selkeä missio olemassaolonsa takana. Tarkoitus on tehdä pelejä kiireisille aikuisille.

– Nuorempana oli aikaa pelata kilpailullisia pelejä, mutta nyt kun olemme työelämässä ja on lapsia, niin aika ei enää riitäkään. Me kehitämme helposti aloitettavia pelejä, joita voi pelata kavereiden kanssa.

Ensimmäinen peli oli mainosrahoitteinen Trippy Viking, jossa sieniä syövä viikinki oksensi sateenkaaria vastustajien päälle. Seuraavassa luolastoseikkailupelissä oli jo pieniä maksuja pelin sisällä, mutta se kaatui liian isona projektina.

Viimeisin peli on tietokoneelle tuleva Kalsarikännipeli, jossa tarina alkaa nimensä mukaisesti kaveriporukan kalsarikännäyksestä. Tämä keskeytyy, kun hahmot imeytyvät television sisään. Pelissä päävastustajana on krapula, joka lähettää eri muotoisia krapulan oireita pelaajan kimppuun.

– Meidän uniikkina juttuna ovat sekopäiset pelit. Se tuo shokkiarvoa, ja maine leviää, Ordén tiivistää.

