Heinävesi pitänee tuloveroprosentin ennallaan - talousarviosta tulossa alijäämäinen

Heinävesi aikoo pitää tuloveroprosenttinsa vuonna 2018 edellisten vuosien tasolla eli 20,75 prosentissa.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu on käynnissä, ja tällä hetkellä se on puoli miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisten tilikausien ylijäämä on 2,18 milj. euroa.

Yhden tuloveroprosentin tuotto on noin 400 000 euroa. Ennusteen mukaan verotuloja kertyisi 11,73 miljoonaa euroa.

Talousarvion investointiosassa bruttoinvestoinnit ovat 215 000 euroa. Poistot ovat puolestaan noin 1,7 miljoonaa euroa.

Ennakkotiedon mukaan vuoden 2018 valtionosuudet tulisivat olemaan 13,32 miljoonaa euroa eli 0,55 miljoonaa kuluvaa vuotta vähemmän.

Kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaan kiinteistöveroa oltaisiin Heinävedellä nostamassa 0,10 prosenttiyksiköllä kaikissa veromuodoissa.

Tämä toisi kunnan kassaan 142 300 euroa.