Niiralan alueen kehittäminen otti harppauksen eteenpäin - "Työ on ollut pitkäjänteistä"

Kehityshanke: Niiralasta halutaan edelleen kansainvälinen kaupan ja liikenteen keskittymä.

Niiralan alueen kehittäminen Tohmajärven Värtsilässä on ottanut taas yhden harppauksen eteenpäin. Marraskuussa Niiralaan on avautumassa pienehkö pop up -myymälä.