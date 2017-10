Minne mennä? - Katso maakunnan tapahtumat

Lauantaina löytyy Pohjois-Karjalasta monenlaista menoa.

Esimerkiksi Outokummussa järjestetään lapsiperheiden virkistäytymispäivä kulttuuritalo Maritassa kello 9-18. Päivän aikana näytetään lasten elokuvia Kino Maritan puolella. Ulkona on keppihevosrata, poneja, traktoreita ja mäkiautoja. Kuten asiaan kuuluu, on paikalla myös grillimakkaraa ja ilmapalloja. Sisällä kulttuuritalossa on erilaisia toimintapisteitä, kuten askartelua ja satujen lukuja. Paikalla vierailee myös poliisi.

Joensuussa Pakkahuoneella Teatteri Fiasko järjestää kello 11-14 kirpputorin. "Kierrätystapahtuma, jossa on mitä edullisimmin myynnissä asuja kesäiseen ilmastoon ja myös syksyä enteilemään sekä jälkiä Intian Basaarista", tapahtumaa kuvataan.

Kulttuuriannosta himoitseville löytyy monta eri vaihtoehtoa.

Illalla Nurmeksen Bomballa esiintyy Steve 'N' Seagulls. Joensuussa Kimmelissä soittaa puolestaan Hausmylly. Karaokeravintola Las Palmasissa esiintyy Marko Maunuksela. Kontiolahdella auditorioa Ohtossa konsetoivat harmonikkataiturit Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund. Suomi 100 vuotta -harmonikkakonsertti on kello 19-21.

Perinteiseen lavatansseihin pääsee Hammaslahden nuoriseuratalolla, jossa soittaa Yöperhonen kello 19-23.

Katso lisää menoja menoinfosta.