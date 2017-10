Matematiikalla on imago-ongelma - "On hassua, miten opiskelu onkin osattu tehdä niin epäkiinnostavaksi"

Matematiikalla on imago-ongelma, sanoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Laura Tuohilampi .

- Melkein kaikki haluaisivat osata matematiikkaa. On hassua, miten sen opiskelu onkin osattu tehdä niin epäkiinnostavaksi, Tuohilampi toteaa.

Tuohilampi on väitellyt matematiikan opetuksen kiinnostavuuden lisäämisestä ja julkaissut aiheesta teoksen Matikkanälkä (2017). Yksi kouluopetuksen ongelmista on hänen mukaansa lyhyissä ja suljetuissa tehtävissä, joiden toistaminen ei motivoi. Oppilaat eivät välttämättä hahmota mitä hyötyä tehtävistä on eivätkä pääse soveltamaan muuta osaamistaan.

- Olisi tärkeää jättää välillä oppikirja pois ja aktivoida oppilaiden omaa ajattelua. Voitaisiin pohtia vaikka niitä arjen tilanteita, joissa matematiikkaa tarvitaan, Tuohilampi sanoo.

Suomalaisten lasten ja nuorten matematiikan osaaminen on 2000-luvulla kansainvälisissä arvioinneissa notkahtanut.

Aiheesta lisää Karjalaisen tilaajille:

"On harha, että matematiikka olisi vaikeaa"

Matematiikkakerhossa pelejä ja pulmanratkaisua