Kylmä tuli jäädäkseen - koko ensi viikko ollaan lähellä nollaa

Perjantaina Pohjois-Karjalaan tullut viileä sää tuli toistaiseksi jäädäkseen.

Korkeapaineen alue säilyy maakunnan yllä koko ensi viikon ajan ja aiheuttaa sen, että lämpötila pysyttelee tiukasti nollan molemmin puolin.

- Päivisin on plussan puolella ja öisin pakkasta, tiivistää Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Korkein lämpötila ensi viikon ennusteessa on 2 astetta. Se on hieman tavanomaista viileämpi, sillä tähän aikaan vuodesta lämpötila on yleensä 3-4 asteessa, Laakso kertoo.

Myös yöt ovat hieman tavanomaista kylmempiä.

Yöpakkasten purevuuteen vaikuttaa pilvisyys ja kirkkaina öinä pakkanen voi kiristyä -5 asteeseen.

Lunta saadaan mahdollisesti ensi viikollakin, mutta kyseessä on vain heikkoja kuuroja.