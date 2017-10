Noljakantielle rakennettiin uusi hidastetöyssy - "Ei kenenkään kiusaksi vaan kaikkien turvaksi"

- Noljakantie on vilkas katuosuus, jossa arkiliikenne on paloaseman kohdalla suuruusluokaltaan noin viisituhatta ajoneuvoa vuorokausdessa. Lisäksi Noljakantiellä on bussireittiliikennettä, ja bussipysäkit molemmat puolin tietä paloaseman kohdalla. Jalankulkuliikenne paloaseman ja Siilaisen terveysaseman ympäristössä on runsasta, koska alueella liikkuu sekä edellä mainittua henkilökuntaa että asiakkaita. Lisäksi hälytysajoneuvoliikenne lisää liikenneonnettomuusriskiä paloaseman lähiympäristössä, Viitaniemi kirjoittaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Facebook-tilillä.

- Tien ylittäminen jalankulkijana on koettu aiemmin turvattomaksi vilkkaan liikenteen ja reiluhkojen ajonopeuksien vuoksi. Myös pihaliittymistä Noljakantielle ajaminen koettiin hankalaksi erityisesti aamu- ja iltapäivän työliikenteen aikaan. Hälytyksiin lähtöä auttavat Noljakantiellä autoilijoille palavat punaiset valot, jotka on vihdoin saatu toimimaan.

Moni autoilijoista ajaa Noljakantiellä yli 50 kilometriä tunnissa, vaikka alueella on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

- Noljakantielle rakennettu hidaste on niin sanottu sinitöyssy, jolla pyritään laskemaan ajoneuvojen nopeutta ja lisäämään tällä tavoin liikenneturvallisuutta. Henkilöautolla töyssystä pitäisi pystyä ajamaan sallittua nopeutta auton särkymättä. Eli tarkoitus on vähentää nimenomaan ylinopeuden ajamista, Viitaniemi kertoo.

- Eli muistetaanpa tämä perimmäinen tarkoitus, kun seuraavan kerran ajellaan töyssyihin – töyssyjä ei rakenneta kenenkään kiusaksi, vaan meidän kaikkien tielläliikkujien turvaksi.