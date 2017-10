Kolille perustettiin geokätköjen sarja - löytyvät poikkeavista kohteista

Kolille ja lähialueelle on syksyn aikana perustettu geokätköjen sarja, jonka tavoitteena on saada lisätyksi tietoutta käynnissä olevasta Metso- ohjelmasta. Metso-geokätköt on sijoitettu erilaisiin, tavallisesta metsäluonnosta poikkeaviin kohteisiin.