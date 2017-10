Vaikea Kela-kieli johtanut jopa häädön uhkiin - Kela joutuu selkeyttämään kieltään ja käytäntöjään

Kelan vaikeaselkoinen asiointikieli on hankaloittanut toimeentulotukihakemusten täyttöä ja aiheuttanut häädön uhkia.

Koska asiakkaat eivät ymmärrä myöskään Kelan päätöksiä, he kääntyvät yhä kuntien sosiaalitoimen puoleen.

Vuoden alussa voimaan tullut perustoimeentulon siirto kunnilta Kelalle on tullut kalliiksi kunnille, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Pelkästään tammi-huhtikuussa kunnille koitui ylimääräisestä työstä noin neljän miljoonan euron kustannukset. Kustannuksista suurin osa syntyi hallinnollisesta työstä, kuten Kelan perustoimeentulotuen piiriin kuuluvien päätösten tekemisestä.

Muutos on aiheuttanut merkittävän kasvun ehkäisevän toimeentulotuen tarpeessa, joka on yhä kuntien vastuulla. Kuusi kuntaa kymmenestä on ilmoittanut tukimuodon pienestä tai merkittävästä kasvusta.

Kela on saanut vuoden mittaan kriittistä palautetta palvelusta ja perustoimeentulotukipäätösten vaikeaselkoisuudesta. Asiaan on puuttunut myös eduskunnan oikeusasiamies.

Kelan toimeentulotuen etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen sanoo, että etuuspäätösten ulkoasua ja palvelukäytäntöjä ollaan muuttamassa selkeämpään suuntaan jo lähiaikoina.

- Asiaan paneutuu viime viikolla aloittanut Kelan työryhmä.

Joulukuussa Kela alkaa myös lähettää asiakkaille postitse maksuilmoituksia. Näistä selviää, mitä asiakkaan laskuja maksetaan hänen omalle tililleen tai suoraan esimerkiksi sähköyhtiölle.

Siun soten alueella sosiaalityöntekijöiden työajasta kolmannes menee Kelan hakemusasioiden selvittelyyn, sanoo Siun soten aikuissosiaalityön päällikkö Arja Pöntinen-Heinonen.