Kela-kieltä ei ymmärretä - "Ihmiset tulevat hädissään ja pyytävät kertomaan, mitä Kela on päättänyt"

Tällaiset määrittelyt ovat hämmästyttäneet Kelan toimeentuloasiakkaita. Jos valtuutus-rasti on jäänyt hakemukseen tekemättä, Kela ei ole maksanut laskuja. Nuori taas on saattanut jättää ”kuulemisen” väliin, koska on pelännyt sen tapahtuvan poliisilaitoksella ja viittaavan rikokseen.

Kelan vaikeaselkoinen kieli on aiheuttanut toimeentulotukiasiakkaille isoja ongelmia, sanoo Siun soten aikuissosiaalityön päällikkö Arja Pöntinen-Heinonen. Ongelmat ”ryöpsähtivät” vuoden alussa, jolloin perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelalle.

Jo pelkästään tukihakemuksen täyttäminen on muuttunut Pöntinen-Heinosen mukaan vaativaksi.

- Ennen asian ajoi yksi paperi, joka täytettiin molemmin puolin. Kelalle täytettäviä sivuja on kuusi vaikeine määritelmineen ja lukuisine liitteineen.

Pöntinen-Heinosen mukaan toimeentulotukiasiakkaat kääntyvät yhä kuntien sosiaalitoimen puoleen hakemusten ja päätöspapereiden kanssa, koska he eivät ymmärrä Kelan päätösten kieltä.

- Ihmiset tulevat meille hädissään ja pyytävät kertomaan, mitä Kela on päättänyt. Siun soten sosiaalityöntekijöiden työajasta kolmannes menee Kelan hakemusasioiden selvittelyyn eli asiakastyöhön, jonka ei pitäisi enää kuulua meille.

Pohjois-Karjalassa muutos on aiheuttanut useita häädön uhkia ja sähköjen uudelleen kytkentöjä.

- Kuntalaiset ovat odottaneet, että asiat hoituvat kuin ennen. Eli kun Kela on maksanut tilille rahan, kuntalainen on luullut myös vuokran ja sähkön maksetun. Näin ei ole tapahtunut.

