Sirkkalan silta ollut torstaiaamun suljettuna - jokin osa menossa rikki, ja nostot tehdään käsin

Joensuun keskustassa Sirkkalan silta on aiheuttanut hämminkiä torstaiaamun liikenteeseen. Silta on ollut suljettuna ainakin aamukahdeksasta lähtien, ja ennen kymmentä se on edelleen kiinni.

Kaupungininsinööri Ari Varonen kertoo, että Sirkkalan sillalla on ollut syksyn mittaan teknisiä ongelmia, jonka vuoksi sen nosto joudutaan tekemään käsin.

Tänä aamuna sillan ali kulki proomu, jonka kulkemisen ajaksi silta suljettiin. Samalla etsitään vikaa, sillä jokin osa on Varosen mukaan hapettunut ja menossa rikki. Rikkoutumassa olevaa osaa ei ole kuitenkaan vielä löydetty.

- Sen etsiminen kestää tuskaisen kauan, Varonen toteaa ja pahoittelee, ettei Joensuun kaupunki tiedottanut sillan puomittamisesta aiemmin.

- Tässä tapahtui tietokatkos, emmekä me kaupungillakaan tienneet tästä sulkemisesta ennen tätä aamua, hän toteaa.

Varonen ei tiennyt, kuinka kauan silta on vielä torstaina suljettuna.

Toistaiseksi siltaa nostetaan käsin ainakin proomun kulkiessa. Marraskuussa siltaa huolletaan ja se suljetaan tuolloin pidemmäksi aikaa. Siitä kaupunki tiedottaa vielä erikseen, kun aikataulut varmistuvat.