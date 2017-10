Uutta Tuntematonta sotilasta kuvattiin Kolilla ja Kontiolahdella - "Ajoivat asiansa hyvin"

– Koli kansallismaisemana ja Kontiolahti ajoivat kuvauspaikkoina asiansa hyvin, kertoo Tuntemattoman sotilaan ohjaaja Aku Louhimies.

Kuvauspaikkojen löytäminen esimerkiksi taistelukohtauksiin ei ole välttämättä helppoa.

– Iso ongelma Suomessa tämmöiselle elokuvalle on metsä. On todella vaikea löytää luonnontilaista metsää. Emmehän me voi mennä minnekään luonnonsuojelualueelle kaivamaan ja räjäyttelemään, Louhimies sanoo.

Liperin Paloaukea on tärkeä paikka Tuntemattomassa sotilaassa, mutta se ei kuitenkaan sattunut kuvauspaikaksi Louhimiehen elokuvassa.

Yhdessä elokuvan merkittävässä roolissakin nähdään pohjoiskarjalaisuutta. Elokuvan Lehtoa näyttelee Kontiolahdelta lähtöisin oleva Severi Saarinen.

