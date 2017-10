Helpottava tieto: Joensuun Kodit ei nosta vuokria ensi vuodelle

Joensuun Kodit tiedottaa, ettei se nosta vuokria yhtiön asunnoissa vuodelle 2018.

Joensuun Kodit on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, jolla on Joensuussa yhteensä yli 4 700 asuntoa.

Yhtiön talous on kehittynyt myönteisesti ja tämän vuoksi vuokrien korottamiselle ei ole tarvetta. Keskimäärin yhtiö perii vuokra-asunnoista vuokraa keskimäärin 9,65 euroa per asuntoneliö per kuukausi.