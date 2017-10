Pajathlon käynnissä - veturitalli sykkii aivan uudenlaista elämää

VR:n vanhassa veturitallissa Sortavalankadulla on käynyt tänä viikonloppuna melkoinen kuhina.

Erityinen Pajathlon-tapahtuma käynnistyi jo perjantaina ja jatkuu vielä tänään sunnuntaina. Eri tiimeille annettiin 48 tuntia aikaa keksiä jotain uutta, jota voitaisiin joskus jalostaa liiketoimintamuodoksi.

Joukkueet saattoivat valita kahdesta haasteesta. Toisessa niistä oli tavoitteena luoda uudenlainen popup-palvelutilakonsepti, joka voidaan hyvin nopeasti muuttaa kahvilasta kauppapaikaksi ja takaisin ravintolaksi.

Toisessa haasteessa oli tavoitteena kehittää tapoja, mitata ja seurata erilaisten tilojen käyttäjien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tilojen että niihin kuuluvien palvelujen käyttöä. Käytännössä tällä tarkoitetaan hyvinvointia asumisessa ja sitä, miten sitä voidaan seurata.

Osallistujia Pajathlonissa on ollut mukana vajaat 20. Yleisöllä oli mahdollisuus käydä tutustumassa toimintaan muutaman tunnin ajan perjantaina ja lauantaina sekä on vielä tänään sunnuntaina kello 14 - 17.

Osuuskunta Sulatto vuokrari muutamia vuosia tyhjillään olleita veturitallin pilttuita noin 500 neliön edestä VR:ltä viime marraskuussa. Sen jälkeen siellä on tapahtunut monenlaista.

- Täällä on pidetty valokuvanäyttelyjä, ja esille on tulossa esimerkiksi Nikolai Tiitisen maalauksia. Kaksi valokuvaajaa työskentelee täällä olevassa studiossa. On pidetty Design Forum.Tänne voi kuka tahansa tulla tekemään etätöitä. Ja sitten on näitä Pajathloneja, Juha Lehtinen seitsenhenkisestä Osuuskunta Sulatosta kertoo.

Pajathlonissa Kristina Soloveva ja Janne Heikkinen (kuvassa) rakentelivat uudenlaisen kirpputorin pienoismallia.