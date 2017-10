Marko Koskinen jatkaa perussuomalaisten piirijohdossa

Kesälahtelainen yrittäjä Marko Koskinen jatkaa Pohjois-Karjalan perussuomalaisten puheenjohtajana, kun syyskokous valitsi hänet yksimielisesti ilman vastaehdokkaita.

Piirin puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, ja Koskisella alkaa toinen kausi. Piirihallitukseen valittiin 25 edustajaa.

Kokouksen pääpuheenaiheita olivat maahanmuuton kustannukset sekä EU, josta käytettiin Koskisen mukaan useita erittäin kriittisiä puheenvuoroja.

Koskinen linjasi, että piirijärjestön on kyettävä tehokkaaseen, pitkäjänteiseen viestintään erityisesti sosiaalisessa mediassa ja katsoi, että tarpeen tullen viestintään on koulutettava.

Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen Pohjois-Karjalan perussuomalaisista erosivat muiden muassa kansanedustaja Kari Kulmala, piirisihteeri Jari Turpeinen ja 3. varapuheenjohtaja Jukka Mikkonen.

Nyt piiri uskoo, että tämä liikehdintä on loppunut. Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi piirin syyskokouksessa, että puolueeseen on liittynyt useampia kuin on lähtenyt.