Outokumpu kutsuu uudet kaupunkilaiset yhteiseen illanviettoon

Tilaisuus on suunnattu koko perheelle. Toritapahtumatyyppisen tilaisuuden ohjelmassa on muun muassa musiikki- ja tanssiesityksiä, kaupungin palvelujen ja yhdistysten esittelyjä, kasvomaalausta, kahvitarjoilu, arvontoja sekä tietysti mukavaa yhdessäoloa.

Tilaisuuteen on lähetetty kutsukirjeet väestörekisterikeskuksen muuttajatietojen perusteella kaikille Outokumpuun ajalla 1.1.2016-30.9.2017 muuttaneille kotitalouksille, joita on yhteensä yli 300. Tilaisuuteen on lisäksi lupautunut mukaan jo toistakymmentä paikallista järjestöä ja yhdistystä.

Uusien outokumpulaisten tervetulotilaisuudelle on myönnetty Suomi 100 -tapahtumastatus, eli tapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden virallista ohjelmaa.

Tavoitteena on, että Uusien outokumpulaisten illasta saataisiin jatkossa kaupungin oma, perinteinen ja säännöllinen, yhteinen hyvän mielen tapahtuma.