Kontiolahden Selkielle valmistui jo luonnonlatu

Kun lunta satoi Kontiolahdellekin jo yli kymmenen senttiä, päästiin Selkiellä ladun tekoon.

Urheiluseura Selkien Sisu julkaisi Twitterissä kuvan luonnonladusta, jota kulkee Selkien pelloilla ja koivikossa jo kilometrin verran.

Kontiolahdella on päässyt jo useiden viikkojen ajan hiihtämään myös ampuamhiihtostadionilla olevalla jäähdytetyllä ladulla. Jäähdytetty latu on maksullinen, mutta kuntalaisille on viikoittain kaksi ilmaisvuoroa.