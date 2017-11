Pohjois-Karjalan suurituloisimmaksi yllätysnimi - Marita Hokkanen tienasi yli kaksi miljoonaa

Keskiviikkona julkaistuista vuoden 2016 verotiedoista käy ilmi, että Pohjois-Karjalan suurituloisin on Marita Hokkanen. Hänen ansio- ja pääoamtulonsa olivat yhteensä 2 760 294 euroa.

Hänen ansiotulonsa olivat 72 395 euroa ja pääomatulonsa 2 687 899 euroa.

Maakunnan toiseksi suurituloisin on Arto Hartikainen, joka on toimitusjohtajana autotalo E. Hartikaisessa. Hänene ansio- ja pääomatulonsa olivat yhteensä 2 421 498 euroa. Hän on ollut toimitusjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Viime vuonna Hartikainen oli maakunnan suurituloisin.

Kolmanneksi suurituloisin on Eero Broman 1 820 010 euron tuloilla ja heti hänen perässään Harri Broman 1 670 574 euron tuloilla.

Päivitetty uutista klo 8.15.