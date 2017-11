Ikäihmiset tarvitsevat lisää tukea sähköisten palvelujen käyttöön

Suomen valtio ei voi siirtyä kokonaan sähköiseen asiointiin, jos kaikilla kansalaisilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta nettipalvelujen käyttämiseen. Tätä mieltä on joensuulainen 76-vuotias Martti Piironen.

- Kuinka Naarvan mummo toimii, jos ei ole tietokonetta? No, menee kirjastoon käyttämään nettiä. Mutta miten se Naarvan mummo sinne kirjastoon pääsee? Piironen kuittaa.

Piironen ja joukko muita pohjoiskarjalaisia ikäihmisiä opiskelee keskiviikkona ja torstaina Joensuussa Kelan sähköisten palvelujen käyttöä. Koulutuksen jälkeen he osaavat toimia vertaisohjaajina niille senioreille, jotka eivät ehkä koskaan ole kokeilleetkaan sähköistä asiointia.

Vertaistuessa tärkeää on esimerkin voima. Vertaisohjaajat osoittavat omalla toiminnallaan, että iäkäskin voi oppia käyttämään tietokonetta ja nettiä. He osaavat myös selittää asiat ikätovereilleen riittävän hitaasti ja ymmärrettävästi, jolloin uudet asiat on helpompi oppia.