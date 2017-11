Joensuun Rantakylästä Puronsuunkadulta anastettiin tiistaina Mad Croc -moposkootteri, jonka rekisteritunnus on 61-CHV.

Poliisin mukaan mopo on musta ja osa katteesta on rikki. Katteissa on Mad Croc -logot.

Havainnot moposkootterista pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 arkisin kello 8-16.15.