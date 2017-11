Joensuun kaupunki valmistelee pääomarahastoa siemenvaiheen yrityksille

Joensuun kaupunki valmistelee pääomarahastoa, joka yhdistäisi julkisen ja yksityisen rahan tukemaan starttivaiheen yrityksiä etenemisessä kohti kasvua ja työllistämistä.

Suunnitelman mukaan Joensuun kaupunki rahoittaisi rahaston 2,5 miljoonan euron pääomasta 1,75 miljoonaa euroa ja yksityisiltä sijoittajilta koottaisiin loput 0,75 miljoonaa euroa.

Rahasto on osa valmisteilla olevan Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelman toimenpiteitä. Kasvuohjelma tulee päätöskäsittelyyn marraskuun puolivälissä.

Parhaimmillaan rahaston toiminta voisi käynnistyä ensi vuoden alkupuolella.

Potentiaalisia rahoitettavia arvioidaan löytyvän muun muassa Joensuun Tiedepuiston yrityshautomosta. Yrityshautomoon valitaan liikeideat, joilla arvioidaan olevan parhaat mahdollisuudet kasvuun ja ulkopuolisen rahoituksen saantiin.

Tiedepuiston yrityshautomossa toimii tällä hetkellä kolmisenkymmentä asiakasta. Rahaston toiminta keskittyisi Joensuun kasvustrategian mukaisille aloille, kuten digitalisaatioon, metsäbiotalouteen sekä materiaali- ja teknologiayrityksiin.

Valmistelu on siinä vaiheessa, että Joensuun elinvoimajohtokunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle rahaston perustamista. Lopullinen päätösvalta on kaupunginvaltuustolla.