Saako naapuri olla vanhuksen lähimmäinen?

Senioripihan Maija-talossa asuvalla Marita Selkälällä, 69, on avaimet muutaman tutun vanhuksen luokse. Hän käy tapaamassa ja auttelemassa heitä esimerkiksi silloin, kun seurantarve iskee tai tietokone ei käynnisty. On myös kertoja, jolloin Selkälä on soittanut vanhuksen luokse ambulanssin.