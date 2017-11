Pohjois-Karjalassa tehty jo toistakymmentä kyläkirjaa

Jouko Iivanainen ja Pirjo Hirvonen käyvät Kuorevaaran koululta saatuja kuvia. He harmittelevat, että kyläkoulujen lakkauttamisen myötä paljon materiaalia on hävitetty. He toivovat, että perikunnat eivät hävittäisi vaan tarjoaisivat museoille historiallista aineistoa.