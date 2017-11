Luontopolkuun ja nuotiokatokseen ei ole resursseja Juuassa

Juuan kunnalla ei ole tarvetta eikä resursseja rakentaa luontopolkua ja nuotiokatosta Paalasmaan kupeessa sijaitsevaan Karhusaareen, kunnanhallitus totesi vastauksena asiasta tehtyyn kuntalaisaloitteeseen.

Kunnan hoidossa on jo ennestään UKK-reitin jäänteenä Ilvolankosken ja Saarilammen välinen noin 26 kilometrin mittainen ulkoilreitti, jonka varrella on seitsemän taukopaikkaa sekä taukopaikkoja muualla kunnan alueella. Niidenkin huoltaminen on nykyisillä resursseilla rajallista.

Jos esimerkiksi Paalasmaan kyläyhdistys haluaa toteuttaa esitetyt virkistyspalvelut kunnan maille, ei kaupunginhallituksella ole mitään sitä vastaan. Karhusaareen aikoinaan eläinpuistoksi aiotun alueen vanhat rakennelmajätteet kunta aikoo raivata viimeistään kevääseen mennessä.